شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» يشن حملات مفاجئة على 8 محافظات تستهدف أسواق المنشآت الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز شن حملات مفاجئة على 8 محافظات استهدفت الأسواق التجارية والمنشآت الطبية المخالفة بهذه المحافظات بالتعاون مع الرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين .

وأضاف «حسام الدين»، إنّ الحملات على محافظات بورسعيد وأسوان والقليوبية والشرقية والجيزة والسويس وبني سويف والفيوم، أسفرت عن ضبط 2 طن لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، 3 طن أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام، 600 كجم أحشاء داخلية، يتم عرضها في صورة عجينة كفته ولا تصلح للاستخدام الآدمي وعدد 35 كرتونة زيت طعام يستخدم علامات تجارية مقلده، كما تم المرور على محطات الوقود في هذه المحافظات للتأكد من انتظام العمل بها .

وأشار، أن الإدارات والأفرع المختلفة بالجهاز قامت بفحص 2745 شكوى وأزالت أسباب 1281 شكوى في يوم واحد .

وأكد أيمن حسام الدين أنّ جهاز حماية المستهلك لن يتوان عن الاستمرار في حملاته لضبط الأسواق بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية بالدولة .

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات ضارة بحقوق المستهلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس أب 01577779999 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عل موقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK والموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.