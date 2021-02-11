شكرا لقرائتكم خبر عن «لا تصلح للاستخدام الآدمي».. «البيئة»: إحباط إعادة بيع زيوت طعام مستعملة للمواطنين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي، الخميس، في تنفيذ حملة تفتيشية استهدفت مصنع يعمل بمجال إعادة تدوير المخلفات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حيث تمكنت من إحباط إعادة بيع كمية من منتجات زيوت الطعام التي كانت معدة للبيع تبين أنها معاد تدويرها وسبق استخدامها مما تشكل ضررًا على صحة المواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالمتابعة الدورية لمدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية.

وتبين للحملة التفتيشية المشتركة أن المصنع لديه رخصة لمزوالة النشاط تختص فقط بإعادة تدوير تلك الزيوت المستعملة في صنع منتجات أخرى كالصابون وليس إعادة تدوير الزيوت المستعملة لإعادة بيعها كمنتجات طعام.

وتبين أن المصنع يتسلم الكميات المجمعة منزليًا من الزيوت المستعملة ثم يتم إجراء عمليات تشغيل لتلك الزيوت لتغيير جزء من حالتها لعدم اكتشاف أنها مستعملة، وتبين أن المنتج معبأ بغرض البيع رغم أنه لا يصلح للاستخدام الآدمي، ويؤثر بالسلب على الصحة العامة.

وتحرر محضر بالمخالفات التي تم رصدها وتم إحالة القضية للنيابة من خلال الجهة المختصة علاوة على «تشميع» وغلق المصنع.

مصنع مخالف يعمل علي تدوير الزيوت المستعملة

مصنع مخالف يعمل علي تدوير الزيوت المستعملة

مصنع مخالف يعمل علي تدوير الزيوت المستعملة