شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستشفيات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عن المستشفيات المقرر تقدبم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر .

وتتضمن المرحلة الأولى 4 مستشفيات، وهي: مستشفى طيبة التخصصي «إسنا» سابقًا، ومستشفى حورس التخصصي «أرمنت» سابقًا، واللتان ستعملان بشكل كامل، بالإضافة إلى مستشفى الكرنك الدولي «الأقصر العام» سابقًا، ومجمع الأقصر الدولي الطبي «مستشفى الأقصر الدولي» سابقًا، واللذان سيعملان بشكل جزئي في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين من أبناء المحافظة لحين الانتهاء من تطويرهم وتجهيزهم بشكل كامل.

وأضافت الهيئة، أنه من المقرر عمل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر مستقبلًا من خلال تشغيل 7 مستشفيات تغطي مختلف التخصصات الطبية وتمتد لكافة أرجاء المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم رفع كفاءة المستشفيات وتطويرها وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية طبقًا للبرنامج الوظيفي لكل مستشفى، بهدف تقديم تغطية صحية شاملة لأبناء محافظة الأقصر على أعلى مستوى من الجودة والتميز.