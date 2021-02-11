شكرا لقرائتكم خبر عن «نايل سينما» تحتفل بعيد الحب بعرض مجموعة من الأفلام العاطفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل قطاع قنوات النيل المتخصصة، الأحد المقبل، بعيد الحب، حيث تعرض قناة نايل سينما على مدار اليوم، أفلام أيس كريم في جليم، هذا الرجل أحبه، كان يوم حبك، كل هذا الحب، حبك نار، بالإضافة إلى حلقة من برنامج داخلي وخارجي عن عيد الحب.

وتستضيف قناة نايل دراما من خلال برنامج مساء الفن، الفنان إيهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه.

أما قناة العائلة فتعرض سهرة بعنوان الحب الأول، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي بعنوان «عيد الحب»، مع إذاعة مجموعة كبيرة من الأغاني على مدار اليوم بهذه المناسبة.

وتعرض قناة نايل لايف في سهرتها حفل عيد الحب، للفنانة أنغام، يليه عرض فيلم الحب الأول، بطولة مصطفى قمر، وحنان ترك، ومنى زكى، وهاني رمزي.

أما قناة ماسبيرو زمان، فتعرض حلقة عيد الحب من خلال برنامج آدم وحواء، حيث تستضيف الإعلامية سامية الأتربي الكاتب الكبير مصطفى أمين.

وفي السهرة حلقة من برنامج هذا المساء، تقديم سمير صبري عن عيد الحب، يستضيف فيها فاروق شوشة ومصطفي محرم وسمير الطاير وعنتر هلال.