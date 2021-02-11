شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الدراسات الدبلوماسية ينظم دورة تدريبية لطلاب كلية الدراسات الدبلوماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية دورة تدريبية على مرحلتين، خلال شهري يناير وفبراير، لعدد ٣٥ طالباً من الفرقة الرابعة وطلاب الدراسات العليا بكلية الدراسات الدبلوماسية، وذلك من خلال محاضرات وحوارات تفاعلية في مجال العلاقات الدولية والمراسم والإتيكيت والمنظمات الدولية والقانون الدولي، كما شملت المحاضرات تعريفاً بتاريخ وزارة الخارجية وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وقد حرص المعهد على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب من المحاضرات التي قدمها نخبة من السفراء والخبراء في الموضوعات المذكورة، كما حرص على تفاعل الطلاب مع أعضاء الدفعة ٥٣ ملحقين دبلوماسيين خلال البرنامج التدريبي المعد لهم.

هذا، ويأتي التدريب في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين معهد الدراسات الدبلوماسية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، كما يأتي في إطار اهتمام المعهد بنشر الوعي لدى الطلاب حول موضوعات الدبلوماسية العامة وتعريفهم بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في تنفيذ سياسة الدولة والدفاع عن مصالح الوطن والجاليات المصرية بالخارج، فضلاً عن إحاطتهم بمتطلبات العمل بوزارة الخارجية وكيفية التقدم للاختبارات المؤهلة للالتحاق بالسلك الدبلوماسي