شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بتنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة المباحثات المصرية ـ الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى ‏مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور ‏وفد وزاري من الجانبين، وعدد من المسئولين.‏

فى مستهل كلمته خلال الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور بشر ‏الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية، والوفد رفيع المستوى المرافق له خلال زيارته للقاهرة ‏اليوم، موضحاً أن تواتر زيارات المسئولين من البلدين عكس حجم الترابط وعلاقات الأخوة بين جمهورية ‏مصر العربية، والمملكة الاردنية الهاشمية. ‏

وأكد مدبولى الحرص الكامل على دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين فى مختلف ‏المجالات. ‏

من جانبه، قدم الدكتور بشر الخصاونة، الشكر باسمه وباسم الوفد المرافق، على حفاوة الاستقبال الذى ‏حظي به فى بلده الثانى مصر، مشيراً إلى المكانة الكبيرة التى تحتلها مصر قيادة وشعباً، فى قلب ووجدان ‏جلالة الملك عبد الله الثانى، ملك المملكة الاردنية الهاشمية، والاواصر العميقة والوشائج المتينة التى تربط ‏الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالملك عبدالله الثانى، لافتا إلى العلاقات الثنائية المصرية الاردنية، وما تتميز ‏به من تقارب وتطابق تجعلها علاقة نموذجية لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة.‏

وأشار الدكتور بشر الخصاونة إلى الزيارة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى ‏المملكة الاردنية الهاشمية مؤخراً، مؤكداً أنها كانت زيارة تاريخية، نظراً لما يتمتع به الرئيس السيسي من ‏حب وتقدير من جانب قيادة وشعب المملكة، إلى جانب كونه رمزاً للدولة المصرية التى تتمتع أيضاً بمكانة ‏كبيرة ليس فى المنطقة، وإنما فى محيطها العربى والدولى، مشيراً إلى تشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، صباح اليوم، والذى تم خلاله نقل رسالة شفهية من جلالة الملك عبد الله، ملك المملكة الاردنية ‏الهاشمية. ‏

ونوه الخصاونة إلى أهمية تعزيز أطر التعاون الثلاثى المشترك المصرى الاردنى العراقى، مؤكداً على ‏سعادته بالتواصل مع الوزراء المصريين المعنيين بتفعيل جوانب التعاون المشترك بين البلدان الشقيقة، لافتاً ‏إلى أن الأردن يحظى بنحو مليون مصري يعيشون على أرض الأردن ويعتبرونها بلدهم الثاني. ‏

وشهدت جلسة المباحثات المشتركة التوافق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، في ‏العاصمة الأردنية عمان، خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل، وفي هذا السياق أكد رئيسا وزراء ‏البلدين على أهمية أن يسبق عقد اللجنة الإعداد الجيد، عبر التنسيق الثنائي المشترك بين الوزراء من ‏الجانبين، لبحث كافة الأمور، وصياغة رؤى مشتركة للمشروعات التي يمكن تفعيلها، وفرص تعزيز التعاون ‏في المجالات المقترحة، على أن يقترن تحديد المشروع بإطار واضح للتكلفة، وبرنامج زمني محدد.‏

كما أكد الجانبان على أهمية أن تسير الجهود لتعزيز التعاون الثنائي، بالتوازي مع جهود دفع التعاون ‏الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، خاصة أن هناك العديد من المشروعات التي يمكن أن تدخل حيز ‏التنفيذ في هذا الصدد، والتي ينتظر الوصول إلى صياغة نهائية بشأنها قبل الإعلان عنها، لا سيما في ظل ‏تطلع القيادة السياسية في البلدان الشقيقة الثلاثة، إلى إطار فاعل للتعاون المشترك يدفع جُهود التنمية قدماً، ‏وتم التوافق على عقد اجتماع ثلاثي بالتزامن مع انعقاد اللجنة العليا بين مصر والأردن الشهر المقبل ‏للتوصل إلى رؤى نهائية بشأن ملفات التعاون.‏

كما شهدت جلسة المُباحثات المشتركة استعراض فرص دفع التعاون الثنائي في العديد من المجالات، وعلى ‏رأسها المجال الإقتصادي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما في ذلك الكهرباء ‏والغاز، وفق الأطر التي تحافظ على الأمن القومي لكلا البلدين، وتحدث الوزراء المعنيون وهم من الجانب ‏المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ‏ومن الجانب الأردني المهندسة هالة عادل، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، الذين توافقوا على حقيقة أن ‏التعاون بين مصر والأردن في مجال الكهرباء أصبح نموذجاً يحتذى به، وأن تعزيز قدرات خطوط الربط ‏الثنائي تزيد من فرص النجاح، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الغاز.‏

‏ وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على أهمية المضى قدماً فى إقامة مراكز لوجستية في ‏البلدان الثلاثة، لنقل البضائع بين هذه البلدان، وتعزيز التجارة المشتركة واستثمار الفرص الواعدة.‏

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم خلال لقائه ‏بالوفد الأردني بأهمية دراسة تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات تستثمر القدرات من الطاقة، وتستفيد ‏البلدان من ثمارها ومنتجاتها، ومن بينها قطاع الصناعات البتروكيماوية، مع الإسراع في تفعيل هذه ‏المشروعات في أسرع وقت ممكن في ضوء الفرص المتاحة.‏

وتمت الإشارة إلى أهمية تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة بين الوزراء من الجانبين، في ظل أهمية ‏التواصل المشار على هذا المستوى في بحث كافة الجوانب الفنية، والتوصل إلى اتفاق بشأنها، مع تذليل ‏كافة العقبات، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هناك لجاناً فرعية تعمل حالياً ‏على صياغة الاتفاقيات في المجالات التي تم الإتفاق بشأنها، ودراسة المجالات التي يجري التباحث ‏بشأنها، ليكون لدينا وثائق جاهزة للتوقيع بين الجانبين خلال الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة، أو في ‏إطار التعاون الثلاثي. ‏

كما تم التوافق خلال الاجتماع على أن يواكب انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، عقد منتدى ‏لرجال الأعمال المصري الأردني على هامش اجتماعات اللجنة العليا.‏

وفي ختام المباحثات، كرر رئيس وزراء الأردن الشكر وأعرب عن التقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس ‏الجمهورية، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ولأهلنا الأعزاء في مصر الكنانة على حسن ‏الاستقبال وكرم الضيافة.‏

وأضاف الدكتور بشر الخصاونة أن مصر كانت ولا تزال وستبقى شقيقة كبرى غالية لجميع الأمة العربية، ‏سائلأً الله أن يحفظ هذا البلد العزيز الغالي قيادة وشعبا، وأن يديم روح الأخوة السائدة بين الشعبين . ‏