شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: منتدى الصداقة ليس موجها ضد أحد ونسعى لتدعيم علاقتنا مع أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا سامح شكرى وزير الخارجية، إلى عدم الانتقائية فى العلاقات بين الدول، وضرورة اتساقها مع قواعد العلاقات الدولية، وألا يتم التعامل معها بمعايير مزدوجة من أجل تحقيق مصالح ضيقة وذاتية على حساب هذه المبادئ.

وقال شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظرائه من اليونان وقبرص والسعودية والإمارات والبحرين، إن مصر تسعى إلى تدعيم العلاقة فى الإطار الثلاثى الذى يجمع اليونان وقبرص مع دولنا لتحقيق مصالح شعوبنا فى كافة المجالات وهناك تحديات عديدة صحية واقتصادية وسياسية، مؤكدا أن تلك القدرات تتضاعف من خلال التكامل المتواجد بين هذه الدول.

وشدد على أن منتدى الصداقة ليس موجها ضد أحد، منوها بأن الهدف توسيع رقعة التعاون والشراكة القائمة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.