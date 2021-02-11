شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية فلكية تكشف تفاصيل تحرى شهر رجب 1442 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل القمر منزلة الإقتران يوم (التحري) اليوم الخميس 29 جمادى الآخرة 1442 الموافق 11 فبراير 2021 عند الساعة ( 07:05 مساءً بتوقيت جرينتش) وذلك بعد ساعات من غروب القمر والشمس من أفق مدينة مكة المكرمة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة ، فى تقرير لها، أن القمر سيغرب مساء هذا اليوم من افق مكة المكرمة عند الساعة ( 03:02 مساءً بتوقيت جرينتش) وبعد ذلك ستغرب الشمس عند الساعة ( 03:17 مساءً بتوقيت جرينتش) ما يعني بأن رؤية القمر هذه الليلة مستحيلة نظرا لغروبه قبل غروب الشمس وقبل حدوث الاقتران.

ويتبع منزلة الإقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

ومساء اليوم التالي الجمعة 30 جمادى الأخرة 1442 الموافق 12 فبراير 2021 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة (03:17 مساءً بتوقيت جرينتش) ، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (08) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (10) درجة واضاءته (0.8 %) وسيغرب عند الساعة 06:59 مساءً بعد (42 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنه باستخدام التلسكوب أو المنظار ومهياة بصعوبة للعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.