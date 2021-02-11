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حريق مخزن مواد بترولية بطريق "السويس - القاهرة" وعربات الإطفاء تحاول إخماده

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القاهرة - سامية سيد - نشب حريق، في أحد تنكات تخزين المواد البترولية بطريق السويس- القاهرة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

 

كان اللواء محمد الألفي، مدير أمن السويس، تلقي بلاغا بتعرض أحد تنكات تخزين المواد البترولية الحريق بطريق السويس – القاهرة.

وانتقل عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بطريق السويس – القاهرة.

وقال مصدر أمني، إن الحريق اشتعل منذ قليل بتنك بترولي، وجار حاليا القيام بمحاولات الإطفاء.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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