شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام أحمد الفيشاوى بدفع 23 ألفا و400 جنيه إسترلينى أجر مسكن لابنته لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة أسرة الخليفة، بإلزام الفنان أحمد الفيشاوى بدفع 23 ألفا و400 جنيه إسترليني أجر مسكن حضانة لابنته "لينا"، عن الفترة من 15 يونيو 2016 وحتى 14 يونيو 2017، ودفع 7 آلاف جنيه أجر مسكن من 7 مارس عام 2018، شهريًا.

وكان شعبان سعيد المحامي، ودفاع هند الحناوي طليقة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى طالب فيها بإلزام أحمد الفيشاوى بدفع أجر مسكن حضانة ابنته لينا عن الفترة السابق الإشارة إليها.

وكانت محكمة جنح المقطم قضت ببراءة هند الحناوى من اتهامات وجهها لها طليقها الفنان أحمد الفيشاوى، بتعريض حياة ابنتها "لينا" للخطر، والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ونشر صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.