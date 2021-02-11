شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مصير امتحانات التعليم فى الترم الأول والدراسة والسيناريوهات المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خطة امتحانات الترم الأول وعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، الخليج 365" يرصد فى التقرير التالى بعض السيناريوهات المقترحة والمتوقعة، والتى من المقرر أن تعلنها وزارة التربية والتعليم 14 فبراير الجارى.

السيناريو الأول:

ـ عودة الطلاب من إجازة نصف العام الدراسى بعد 20 فبراير الجارى على امتحانات الفصل الدراسى الأول، وهذا يتطلب أن تعلن الوزارة جداول الامتحانات، وآلية عقد الاختبارات قبل انتهاء الإجازة حتى تستعد المديريات والإدارات التعليمية، وتعقد الامتحانات لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، ورقيا فى المدارس، ويتم توزيع حضور الطلاب بشكل مختلف، بحيث يحدث تباعد بين الطلاب وتقليل للكثافات، مع عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا، ومن المقرر أن تتيح الوزارة للطلاب الامتحانات طوال اليوم حتى يتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات سواء فى المنزل أول المدرسة.

السيناريو الثانى:

ـ هذا السيناريو خاص بطلاب الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى ونظرا لطبيعة تقييم هذه الفئة من الطلاب بدون امتحانات تحريرية، فقد يتم اللجوء إلى بدء الدراسة وعودة الطلاب للفصل الدراسى الثانى مباشرة بعد 20 فبراير الجارى، ويتم تقييم هؤلاء التلاميذ عن مناهج الفصل الدراسى الأول أثناء تواجدهم بالمدرسة خلال الترم الثانى لآن التقييم يعتمد على مهارات فردية وجماعية يؤديها الطالب خلال دراسته ومن ثم يستطيع المعلم كتاب التقرير أثناء فترة الدراسة ويسلم ولى الأمر نسخة منه.

السيناريو الثالث " تأجيل الامتحانات".

ـ لا نية لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول أو عدم عودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لآن أعداد كورونا انخفضت مقارنة بالشهور الماضية، كما أن الوزارة لديها تجربة ناحجة فى عقد امتحانات الثانوية العامة خلال الموجة الأولى من كورونا العام الماضى ومن ثم تستطيع الحفاظ على الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، كما أن تأجيل الامتحان للترم الثانى سيؤدى إلى تراكم المناهج على الطلاب والوزارة تصر على بدء الامتحانات فى موعدها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.

السيناريو الرابع"

ـ ستحدد وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق الفصل الدراسى الأول ونهايته، خاصة بعد التعديل الذى طرأ على الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، بعد قرار تأجيل امتحانات الترم الأول لما بعد إجازة نصف العام، ومن المقرر أن تستغرق امتحانات الترم الأول حتى نهاية فبراير الجارى، لآن الطلاب فى الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى يستغرقون وقتا قصيرا لإنهاء امتحاناتهم، ومن ثم قد يبدأ الترم الثانى بداية مارس المقبل ويستمر حتى مايو 2021.

السيناريو الخامس"

قد تلجأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى ترحيل امتحانات الشهادتين الثانوية الفنية لطلاب الدبلومات الفنية و الثانوية العامة، لأنه وفقا للمواعيد التى ذكرتها الخريطة الزمنية من المفترض أن يبدأ طلاب الدبلومات الفنية امتحاناتهم 29 مايو 2021، و19 يونيو لطلاب الثانوية العامة، ولكن قد تدرس الوزارة لترحيل الامتحانات حتى ينتهى طلاب النقل من الترم الدراسة بالكامل، ويؤدون امتحاناتهم بشكل طبيعى.

السيناريو السادس":

فى حالة زيادة أعداد كورونا فى إبريل المقبل أو أى توقيت قد تلجأ الوزارة إلى وقف الدراسة بالترم الثانى على غرار ما حدث فى الفصل الدراسى الأول ومن ثم سيكون البديل لدى الوزارة هو الاعتماد على التعليم عن بعد بشكل مباشر لإنهاء المناهج الخاصة بالترم الثانى مع تقييم الطلاب بشكل عادل فى هذا التوقيت.