شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: انخفاض معدل الوفيات بالأورام بنسبة 30% خلال آخر عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن مصر خلال جائحة كورونا لم تستخدم سوى 30% من طاقات أسرة الرعاية والأكسجين وهو ما يدل علي قدرات النطام الصحى القوية في التعامل مع الأزمة .

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول وضع كوفيد 19 في افريقيا أنه لم يحدث في مصر توقف للخدمات الطبية الأخرى ولم يتم تأخير الجراحات العاجلة للمرضى وتابعت : اسمرينا في توفير خدمات مبادرات الرئيس السيسى للصحة مثل خدمات صحة المرأة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف عنها وكذلك الكشف عن الاعتلال الكلوى.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان إن معدل الوفيات بالأورام انخفض عن العامين السابقين بنسبة 30%.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت أن مصر استضافت بطولة كأس العالم لليد للرجال في ظل جائحة كورونا وشارك العالم فيها 32 فريق و5 آلاف من التابعين والمشاركين علي مدار شهر تقريبا ولم يتم تسجيل حالة واحدة بينهم مصابة بكورونا بفضل اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن مصر وضعت استراتيجيات لكواجهة المرض وراعت الأبعاد الإقتصادية وأوضاع المجتمع وطبيعة الحياة وسجلت 170 ألف اصابة و9500 حالة وفاة مضيفه أن مصر سعت سريعا إلي اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية واكنها لم تلجأ للغلق الكامل وكان هناك توازن كبير مع تطبيق الاجراءات الاحترازية .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.