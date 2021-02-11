شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: توفير 98% من أدوية علاج أعراض كورونا ونتفاوض لتصنيعها محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن أول كواشف للكشف عن كورونا بتحليل pcr حصلنا عليها من منظمة الصحة العالمية.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات كورونا فى افريقيا أن مصر تعكف علي التفاوض لإنتاج اللقاحات الخاصة بكورونا فى مصر وسيتم توفيره محليا وافريقيا بتكلفته .

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة: استطعنا توفير احتياجاتنا الدوائية بنسة 98% لعلاج أعراض كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.