شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مصر وجهت مساعدات لـ30 دولة أفريقية بـ4 ملايين دولار خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر خلال جائحة كورونا وجهت مساعدات إلى 30 دولة افريقية بقيمة 4 مليون دولار.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات كورونا في أفريقيا، إن مصر لم تدخر جهدا في الاستمرار في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسى بعلاج مليون افريقى من فيروس بى وسى خلال جائحة كورونا.

وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن مصر بها 7 ملايين نسمة من المقيمين علي أرضها من الأجانب بالاضافة الي107 مصرى تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقاية والاحترازية لاحماية من تفشى الوباء.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه بجب التركيز علي برامج التطعيمات الأساسية بالاضافة إلى توفير كافة التدخلات العلاجية والتشخصية لأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن مصر تعكف علي التفاوض مع احد الشركات المطورة للقاحات لتصنيع اللقاح الخاص بكورونا في مصر لتوفيرة للمصريين والافارقة بسعر التكلفة تقريبا .

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ايتطاعت توفير 98% من ادويتها الخاصة بعلاج أعراض كورونا محليا كما قامت بتصنيع الريمديسفير وقت أن كان مؤثرا قب علاج أعراض كورونا.