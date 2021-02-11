شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نتوقع زيادة معدل الإصابات بكورونا فى أبريل وانخفاضها بمايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن معدلات الوفيات والإصابات بكورونا تكون فى أعلى معدلاتها خلال الأسبوع السابع من بداية كل موجة وبائية.
وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات كورونا في افريقيا أنه متوقع ارتفاع الإصابات بكورونا في أواخر شهر أبريل المقبل وانخفاضها في شهر مايو المقبل.
وأضافت الدكتورة هالة زايد: نهاية الموجة الأولى كانت في أبريل الماضى وتابعت: توقعنا زيادة الإصابات في ديسمبر الماضى وفبراير الجارى بسبب انتشار الأمراض التنفسية في ذلك الوقت .
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .