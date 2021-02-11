شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من غدا الجمعة 12 فبراير 2021 إلى الأربعاء 16 فبراير 2021.

الجمعة 12 فبراير :

اعتبارا من الجمعة انخفاض فى درجات الحرارة بحوالى 2-3 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد لشديد البرودة ليلا.

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 13 فبراير :

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

يوم الأحد 14 فبراير :

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

يوم الإثنين 15 فبراير :

شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

الثلاثاء 16 فبراير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد

الأربعاء 17 فبراير :

الثلاثاء 16 فبراير 2021 :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد