شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: انخفاض بدرجات الحرارة غدا يصل 3 درجات.. وطقس شديد البرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الجمعة تشهد البلاد انخفاض درجات الحرارة بحوالى 2-3 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد لشديد البرودة ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد ، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشهد الطقس اليوم الخميس ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.