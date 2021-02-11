شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تُكذب شائعة تعطل الخدمات الإلكترونية لبطاقات التموين.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الحكومة تُكذب شائعة تعطل الخدمات الإلكترونية لبطاقات التموين على "دعم مصر، حيث كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

المؤبد للمهندس المصرى على أبو القاسم المتهم بالاتجار فى المخدرات بالسعودية

قالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في قضية الاتجار بالمخدرات، إن المحكمة الجزئية في المملكة العربية السعودية، قضت فى جلستها اليوم بالحكم بالمؤبد على زوجها.

إحالة مسئولة بكفر شكر للتحقيق لإطلاقها على الشوارع أسماء زوجها وأقاربها

أعلن اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب مسئولة بمجلس مدينة كفر شكر للتحقيق، مشيرا إلى أنه أحالها للمحافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان والذي بدوره أحالها للشؤن القانونية بالمحافظة للفصل بها.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد بالميراس.. بواليا في الهجوم وتواجد متوقع لصلاح

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يلعب به في مباراة بالميراس البرازيلي التي تجمعهما في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.

الحكومة تُكذب شائعة تعطل الخدمات الإلكترونية لبطاقات التموين على "دعم مصر"

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعطل الخدمات الإلكترونية المقدمة لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

إصابة مولر بفيروس كورونا وغيابه عن نهائى مونديال الأندية

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، إصابة النجم توماس مولر صانع العاب بايرن ميونخ الألماني بفيروس كورونا، قبل مواجهة تيجريس أونال المكسيكى في نهائي كأس العالم للأندية، المحدد لها الثامنة مساء اليوم، على ملعب المدينة التعليمية الريان.

الأدخنة تتصاعد من عقار فيصل المحترق بالجيزة لليوم الـ14.. فيديو

رصد الخليج 365 استمرار تصاعد الأدخنة من عقار فيصل المحترق بالجيزة، لليوم 14، بعد أن اشتعل الحريق فى مخزن أحذية متواجد بالبدروم وامتدت النيران فى الطابق الأول والثاني بعد الأرضى.

الأرصاد تحذر: انخفاض بدرجات الحرارة غدا يصل 3 درجات.. وطقس شديد البرودة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الجمعة تشهد البلاد انخفاض درجات الحرارة بحوالى 2-3 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا بارد لشديد البرودة ليلا.

اعرف مصير امتحانات التعليم فى الترم الأول والدراسة والسيناريوهات المتوقعة

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خطة امتحانات الترم الأول وعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، الخليج 365" يرصد فى التقرير التالى بعض السيناريوهات المقترحة والمتوقعة، والتى من المقرر أن تعلنها وزارة التربية والتعليم 14 فبراير الجارى.

الأهلي يحفز لاعبيه قبل موقعة بالميراس: لنفعلها مجدداً يا أبطال

حرص الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع فيس بوك، على تحفيز لاعبي الفريق قبل المباراة المرتقبة مع بالميراس والمقرر إقامته في الخامسة مساءً في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الدوحة، وكتب الحساب الرسمي للأهلي "لنفعلها مجدداً يا أبطال ..نعم نحن نستطيع".

ميار شريف ترتقى للمرتبة 114 فى التصنيف العالمى للتنس بعد إنجاز أستراليا المفتوحة

حققت البطلة المصرية ميار شريف قفزة كبيرة بالتصنيف العالمي للتنس، رغم خسارتها أمام نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة بمجموعتين مقابل مجموعة، عقب نجاحها فى تخطى بطلة فرنسا فى الدورالأول، حيث تفوقت ميار شريف فى المجموعة الأولى 6 / 3 قبل أن تنجح لاعبة سلوفينيا فى انتزاع المجموعة الثانية "الماراثونى" 7 / 6 ومن ثم الفوز بالمجموعة الثالثة 6 / 3.

صدمة فى أحداث "لؤلؤ"..واستعدادات الأهلى لبرونزية كأس الأندية.."فيديو"

بث"تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر وتقديم نسرين فؤاد، استعرض خلالها أبرز الموضوعات التي تصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعى منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وحتى الساعة.

الأرصاد تناشد السائقين القيادة بهدوء بالطرق بسبب الشبورة وتحذر من السرعة الزائدة

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخى الحذر من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق خلال الأيام المقبلة ، حيث تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة ورياح وأمطار.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 11 فبراير 2021 إلى الثلاثاء 15 فبراير 2021.

الحكومة تستعرض إجراءات البنك المركزي للحد من تداعيات كورونا خلال 2020

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف، حول أبرز الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في 2020، للحد من تداعيات جائحة كورونا السلبية.

موسيمانى فى حيرة قبل مباراة الأهلي وبالميراس بسبب محمد شريف

أصبح الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فى حيرة من أمره، قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية، للفريق الأحمر فى مباراة بالميراس البرازيلي المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

خسارة ميار شريف من بطلة سلوفينيا فى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

خسرت لاعبة التنس المصرية ميار شريف من نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بمجموعتين مقابل مجموعة بعد نجاحها فى تخطى بطلة فرنسا فى الدور الأول.

جوجل تغازل الصحف الإلكترونية بـ"مقابل رعاية" لنشر المحتوى عبر محرك البحث

تحاول شركة جوجل، عملاق محرك البحث الشهير تنظيم العلاقة التي تجمعها بالصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية، بعد سلسلة من الاتهامات بوجود ممارسات احتكارية ونشر المحتوى الإخبارى علي محرك البحث دون مقابل.