شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد السائقين القيادة بهدوء بالطرق بسبب الشبورة وتحذر من السرعة الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخى الحذر من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق خلال الأيام المقبلة ، حيث تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على السائقين ضرورة توخى الحذر والقيادة بهدوء على الطرق، وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور.

و يشهد الطقس اليوم الخميس ، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة ، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.