شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشرح لنظيره الأردنى أعمال تطوير ميدان التحرير فى جولة ميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب جلسة المباحثات، التى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردنى، الدكتور بشر الخصاونة، تفقدا أعمال التطوير التى تمت بميدان التحرير.

وشرح رئيس الوزراء المصرى لنظيره الأردنى، تفاصيل أعمال التطوير من دهان واجهات المبانى، والزراعات والتشجير والإضاءة، وكذا تزيين الميدان بالمسلة الفرعونية والكباش، حيث استعاد الميدان رونقه وبهاءه، وأصبح واجهة حضارية تعبر عما يتم حاليا من أعمال تطوير فى العاصمة القديمة، خاصة القاهرة التاريخية.



الدكتور مصطفى مدبولى و رئيس وزراء الاردن بميدان التحرير



الدكتور مصطفى مدبولى ورئيس وزراء الاردن فى ميدان التحرير بعد تطويره (2)



الدكتور مصطفى مدبولى ورئيس وزراء الاردن فى ميدان التحرير بعد تطويره



الدكتور مصطفى مدبولى ورئيس وزراء الاردن



رئيس الوزراء مع رئيس وزراء الاردن بميدان التحرير ‎



رئيس الوزراء يصطحب رئيس وزراء الاردن الى ميدان التحرير ‎ (2)







































