شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» ينعي المستشار مقبل شاكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق، ببالغ من الحزن والأسى المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، والذي رحل أمس الأربعاء.

وقال فائق أن الراحل تولي نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في ظروف صعبة واستثنائية عمل خلالها بكل جهد وإخلاص من أجل ان يحافظ المجلس على استقلاليته ودوره الذي أناط به قانون إنشاءه في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.

وأضاف أن الراحل الكبير كان شيخاً من شيوخ القضاء المصري عمل خلال مسيرته القضائية بكل حيدة ونزاهة وكان مثالاً يحتذى به طوال فترة عمله.

وقدم فائق خالص تعازيه ومواساته لأسرته وتلاميذه ولكافة اعضاء الأسرة القضائية.