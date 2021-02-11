شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مستشفى «حورس» بغرب الأقصر بمعايير التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن تجهيز مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في تقديم الخدمات الطبية وفقا لمنظومة التأمين الصحى.

ووفقا لبيان صحفى صادر عن الهيئة، اليوم الخميس، فإن مستشفى حورس التخصصي يتم بها إجراء كافة الجراحات الطبية المتقدمة والدقيقة وذات المهارة وذات الطابع الخاص، وبكافة التخصصات الطبية والتي تضم جراحات (المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، القلب والصدر، العظام، الأطفال، النساء والولادة، الأنف والأذن، الرمد، الوجه والفكين، التجميل، الجراحات العامة والميكروسكوبية، العمود الفقري، المسالك، الفم والأسنان، العيون، الجهاز الهضمي والكبد).

ومن جانبه، لفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى حورس التخصصي صرح طبي كبير يخدم المنتفعين من أبناء محافظة الأقصر بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتضم المستشفى وحدة للغسيل الكُلوي تشتمل على 54 ماكينة لغسيل الكُلى، كما تضم 4 غرف للعمليات و7 أسرة للإفاقة، فضلًا عن الرعايات المركزة سواء الكبرى أو المتوسطة بتخصصات القلب والسكتة الدماغية والكبد، وغيرها من التخصصات الدقيقة والحرجة، بالإضافة إلى وحدة المناظير الجراحية، ووحدة لمناظير الجهاز الهضمي.

وأضاف، الدكتور أحمد السبكي، أنه تم إجراء 1099 عملية بمختلف التخصصات الطبية في المستشفى منذ أن تم نقل تبعيتها للهيئة وحتى الآن.