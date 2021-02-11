شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: «صحة الحيوان» ينظم ورش عمل للكشف عن «غش الألبان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ معهد بحوث الصحة الحيوانية من خلال مركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليًا تنفيذ مجموعة من ورش العمل اعتبارًا من الأحد 14 فبراير إلى الثلاثاء 16 فبراير، بعنوان «كيفية التعرف على غش الألبان ومنتجاته» في 9 محافظات في وقت واحد، وهي محافظة البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، بني سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية والدقهلية، والتي سيتم تنفيذها مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن هذه الدورات تأتي في إطار دور المركز الخدمي والمجتمعي لخدمة قطاع منتجي الألبان بالمحافظات المختلفة، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكز لتجميع الألبان، وعددها 862 مركز موزعة على مستوى الجمهورية، وتكليفه لجميع الجهات ذات الصلة للوصول إلى منتج غذائي آمن للمواطن المصري.

من جانبه، قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات صحفية، الخميس، إن هذه ورش العمل يحاضر فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين بالمعهد ومعامله، موضحًا إنها تأتي إنطلاقًا من اهتمام الدولة بتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري وخاصة في قطاع الألبان.

وأشاد «شاهين»، بأهمية الاهتمام بقطاع الألبان بجميع أنحاء الجمهورية والتى تميز معهد بحوث الصحة الحيوانية لوجود معامل له بجميع محافظات الجمهورية مما تمكنه من الوصول إلى قطاع كبير من المربيين، والتوسع في برامج الإرشاد البيطري لخدمة المربين.