شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد مستشفيي الحميات وبنها التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الخميس، جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى حميات بنها، ومستشفى بنها التعليمي.

وقال بيان صحفي، إن المحافظ تابع أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات والتي سيتم الانتهاء منها خلال أسبوع، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، كما تابع تجديد الأقسام الداخلية ودورات المياه، حيث أكد مدير المستشفى أنه سيتم الإنتهاء منها خلال أسبوعين وجاري توريد تنك الأكسجين وإدخال المستشفى الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سرير إلى 105 سرير.

وتابع «الهجان»، تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي، واطمأن من مديرة المستشفى على سير العمل، وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.