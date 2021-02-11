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مبروك عطية: خروج الروح من الجسد ليس هيناً إلا على من يسره الله له

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وليد مجدي الهواري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، إنه كلما يزداد التفكير في الموت يجب على المرء في هذه الحالة أن يتعمق أكثر في الحياة، مُشيرًا إلى أن مرحلة ما بعد الموت هي حصاد لما قبل الموت.

وأضاف «عطية» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أن رسالة الموت هي «اعلم أني آتيك»، مؤكدًا أن خروج الروح من جسد الإنسان ليس بالأمر الهين، إلا على من يسره الله له.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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