شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الأقصر» تواصل حملات التعقيم والتطهير الأسبوعية بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم، الخميس، حملات التعقيم والتطهير الأسبوعية للمساجد، استعدادًا لصلاة الجمعة.

وأعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن المديرية أطلقت الحملات الأسبوعية لرش وتعقيم وتطهير المساجد بمختلف مراكز المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر أن حملات التعقيم والتطهير تأتي بناء على تعليمات الوزارة واستمراراً للعمل بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين على المساجد.