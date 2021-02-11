شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ«تمريض الإسكندرية» تتسلم شهادة «التميز البحثي متعدد التخصصات» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت الدكتورة مايار عز الدين محمد محمود النقيب، المدرس بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض في جامعة الإسكندرية، شهادة في «التميز البحثي متعدد التخصصات: مهارات القرن الحادي والعشرين أهداف مجتمعية للتنمية المستدامة»، أمس، والذى يأتي في إطار استراتيجية مصر ٢٠٣٠، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصرى، ومؤسسة Knowledge E.

وقالت «مايار»، عقب تسلمها الشهادة، إنها سعيدة بحصولها على الشهادة من مؤسسة علمية ذات ثقل محلى ودولى، وأن الشهادة تمثل لها نجاح كبير يضاف إلى سيرتها الذاتية، مشيرة إلى أن الحفل حضره الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمشرف العام على بنك المعرفة المصرى، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، شارك فيه ممثلين عن مؤسسة Knowledge E، هم البروفيسور كاميرون كاردين رئيس المؤسسة، الدكتور سامانثا مايلز رئيس قسم التعليم بالمؤسسة، كارين أندرسون بقسم التعليم بالمؤسسة، وعدد من رؤساء الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت المدرس بقسم التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض في جامعة الإسكندرية، لـ«المصرى اليوم»، أن البرنامج شارك فيه إلى جانبها ٣٣ باحثا من ١٤ جامعة مصرية، من بينهم جامعة الإسكندرية، مشيرة إلى أن أهداف البرنامج الريادى، تمثلت في بناء قدرات الباحثين بالجامعات المصرية والمراكز البحثية من خلال برامج بينية بالجامعات تعالج مشكلات مجتمعية بمشاركة أكثر من تخصص.

بدورهم، أشاد ممثلو مؤسسة Knowledge E، بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى ووزارة التعليم العالي بالمستوى المتميز للباحثين المصريين المشاركين في فعاليات البرنامج، والذين أنهوا البرنامج بنجاح، وأضافوا أن مفاتيح نجاح البرنامج تمثلت في اختيار المتقدمين ممن يتوفر لديهم القدرة على التفكير بعمق والعمل بحماس، والقدرة على نشر المعرفة المكتسبة، والخبرة في البحث الجماعى، والعمل في المجالات متعددة التخصصات، بحيث يصبحوا قادرين على توجيه مؤسساتهم، فضلاً عن الإجادة التامة للغة الإنجليزية سواء الكتابة الأكاديمية أو التحدث.

من جانبها، هنأت الدكتورة نفرتيتى حسن، عميدة كلية التمريض في جامعة الإسكندرية، الدكتورة مايار عز الدين، لحصولها على الشهادة من البرنامج، الذي تطلب جهد وبحث مضاعف من الباحثة.