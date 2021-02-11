شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشهد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازمة، يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية 1500 قرية ريفية بنطاق الجمهورية واتخاذ الإجراءات العاجلة والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية للبدء فوراً في تنفيذ تلك المبادرة، حيث شارك في الاصطفاف 130 معدة ثقيلة وتشمل لوادر وحفارات وقلابات وجليدرات وماكينات كهرباء وماكينات شفط مياه وغيرها من المعدات الثقيلة.

أكد محافظ المنوفية أن «تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس لتطوير قرى الريف تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية على أرض وطننا الحبيب»، مضيفاً أن هذه المبادرة تعد مشروعاً قومياً وأحد أهم المبادرات الرئاسية التي تهتم بتطوير حياة الانسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية، مشيراً إلى أن تلك المبادرة ستشمل تطوير 81 قرية ريفية بمركزي الشهداء وأشمون، وستشهد تلك القرى تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأشاد المحافظ بالدور البارز الذي تقوم به القوات المسلحة وجهودهم المبذولة في تنفيذ هذا الإنجاز الكبير ومساهمتهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية للدولة في الوقت الراهن واستغلال ما لديها من طاقات في مختلف المجالات والقطاعات وذلك في إطار خطة طموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتحقيق طفرة على المستوي الإقتصادي والإجتماعي للمواطن المصري.

وأشار إلى أولوية تشغيل أبناء المحافظة في أعمال تنفيذ مشروعات التطوير بتلك القرى، مشدداً على أهمية التكاتف والمشاركة المجتمعية بين كافة المؤسسات الحكومية والتنفيذية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني في أعمال التطوير وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يساهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقري الريفية لتحقيق رضا المواطن.