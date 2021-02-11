شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إطلاق قافلتين طبيتين لمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» يومى ١٢ و١٣ فبراير الجاري إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، للكشف والعلاج مجانًا، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام على «فيس بوك».

وتضم القافلتين التخصصات الطبية «نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل».