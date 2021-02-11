شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز ماجاء في قانون «الدم والبلازما» قبل إقراره (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، والذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، عدة نقاط هامة فيما يخص مراكز نقل الدم ورسوم الترخيص، وتضمن أمورا تخص المتبرع والطبيب المشرف ومسؤوليات جميع الجهات الموجوده في القانون، وجاءت كالتالى:

- إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه.

- عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة.

- حظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية.

- يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.

- إنشاء مجلسا لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفنى على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز الاشتراطات والمواصفات المقررة.

- يؤدى طالب ترخيص مركز تجميع الدم وتصنيع البلازما رسم فحص لا يجاوز 20 ألف جنيه، وعند الترخيص يحصّل رسما لا يجاوز 100 ألف جنيه، كما يؤدى رسما لا يجاوز 50 ألف جنيه عند تجديد الترخيص.

-غرامة 2 مليون جنيه لكل من ادار مركز لتجميع الدم أو البلازما دون ترخيص.

- على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.

- يعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز .

- يلتزم مركز تجميع بلازما الدم ان يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومواد التغذية وساعات العمل .

- للمصنع الخاضع لاحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما وذلك عن طريق البيع والتصدير.

-مركز تجميع بلازما الدم مسؤول عن الاضرار التي تلحق بالمتبرع اثناء عملية التبرع أو بسببها.