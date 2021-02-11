شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي قبل انقطاع الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل انقطاع الخدمة وفرض الغرامة من جانب شركة المصرية للاتصالات، نقدم لكم طرق دفع الفواتير، نظرا لأهمية التليفون الأرضى، خاصة في الحصول على باقة الإنترنت المنزلي.

ويتم تحصيل فاتورة التليفون كل 3 شهور أي 4 مرات في السنة الأولى تبدأ من يناير وتسدد في أبريل، والثانية تبدأ من أبريل وتسدد في يوليو والثالثة تبدأ في يوليو وتسدد في أكتوبر والرابعة تبدأ في أكتوبر وتسدد في يناير.

الآن يتم تحصيل فاتورة يناير عام 2021 عن فاتورة الثلاث أشهر الماضية التي بدأت في شهر 10 وانتهت في شهر ديسمبر 2020، وفي يوم 15 من كل شهر بعد انتهاء مدة الثلاث شهور يتم استحقاق وسداد الفاتورة حتى لا يتعرض المستخدم للخدمة للعقوبات والغرامات التي تطبقها الشركة مع المخالفين.

تعطي الشركة فترة لسداد الفاتورة «شهر» تنتهي يوم 14 فبراير 2021، وبدءا من يوم 15 فبراير يتم منع الاتصال ويتحول التليفون الأرضي لاستقبال المكالمات الواردة حتى يوم 14 مارس، وفي يوم 15 مارس يتم قطع الحرارة من التليفون بحيث لا استقبال أو إجراء مكالمات من خلاله وتبدأ الشركة في فرض غرامة تأخير على فاتورة التليفون، لذا تهيب الشركة المصرية للاتصالات بسرعة سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر منافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وإليكم

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

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