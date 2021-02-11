شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: مصر تستورد «مياه افتراضية» تقترب من 40 مليار متر مكعب سنويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لترشيد المياه وتقليل الكميات المفقودة منها، ودشنت في سبيل ذلك عدد كبير من المشروعات القومية التي تهدف للحفاظ على المياه المتاحة والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه بالترشيد وحسن الاستخدام.

وأضاف «عبدالرحمن» في تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة بدأت فعليا في تبطين الترع المصرية باستهداف 7 آلاف متر طولي من الترع في المرحلة الأولى لتوفير نحو5 مليارات متر مكعب كانت تهدر سنويا .

وأشار «أبوصدام» إلى أننا نستورد مياه افتراضية في صورة مواد غذائية تصل إلى 40 مليار متر مكعب سنويا لسد العجز الذي نعاني منه نظرا لندرة الموارد المائية المتاحة، لافتا إلى أن الكميات المستوردة من المياه قابله للزيادة نظرا لزيادة التعداد السكاني والمخاطر الطبيعية والبشرية التي تواجه الموارد المائية المصرية المحدودة التي يأتي 97% منها من خارج الحدود.

وأوضح «عبدالرحمن»، أن حصة مصر المائية من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا يضاف إليها تقريبا أقل من 10مليار متر مكعب من المياه تأتي من ( مياه الإمطار والمياه الجوفية ومشاريع تحليه المياه المالحة)، ويعاد تدوير ما يقارب 20 متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي والصحي للوفاء بالاحتياجات المائية بجانب استيراد مياه افتراضيه تقارب 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا في صورة سلع غذائية مستوردة.

وتابع «عبدالرحمن» إن مصر تعاني من الفقر المائي ونصيب المواطن أقل من 1000متر مكعب من المياه سنويا وهو خط الفقر المائي المتفق عليه عالميا ويمثل الحد الأدنى لاحتياجات الفرد من المياه العذبة سنويا .