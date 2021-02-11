شكرا لقرائتكم خبر عن وفد وزارة التخطيط يتابع مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمركزين في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وفد وزارة التخطيط، جولات تفقدية في قرية الشيخ عباده وبعض توابعها بمركز ملوى وقرية شيبه بمركز أبوقرقاص، في المنيا، بحضور دكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشؤون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد فريد، مساعد وزير التخطيط لمتابعة المشروعات القومية، ومحمد شريف، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بوزارة التخطيط، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة وأعضاء مؤسسة حياة كريمة من شباب البرنامج الرئاسي.

وتضمنت الجولة التي رافقها الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، زيارة لوحدة طب الأسرة ومركز شباب الشيخ عباده ومدرسة نجع التل التي يجرى إنشائها ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الأولى ومحطة مياه الشرب بقرية شيبه، هذا وسيتم استكمال الجولات التفقدية، اليوم الخميس، بمركزي العدوة ومغاغة.

وأكد دكتور جميل حلمى على ضرورة رصد كافة احتياجات المواطنين خاصة الاحتياجات المتعلقة بقطاعي الصرف الصحي والمياه، واستكمال كل الأبنية التعليمية لتوفير مستوى تعليمي جيد للمواطنين.

من جانبه، قال نائب المحافظ إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستحدث أثر ملموس في حياة المواطن المصري، فلم يعد التجديد يتضمن قرية فقط بل أصبح يشمل مركز بأكمله، مشيرًا إلى أن حياة كريمة تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة لذا أعدت المحافظة كافة الاستعدادات داخل وحدة حياة كريمة بالمحافظة ويقوم مكتب إدارة المشروعات بمتابعة تطوير المراكز المستهدفة على مستوى 14 قطاع بطريقة علمية لتحقيق أعلى استفادة، قائلا: «حياة كريمة مشروع ستغير وجه الحياة بالريف المصري».

وعلى هامش الزيارة، تم تفقد العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرية الشيخ عبادة، وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتنظيم النسل لمجابهة مخاطر النمو السكاني الذي يلتهم الجهود التنموية المبذولة من قبل الدولة، واستمع لاحتياجات المواطنين موجها بضرورة تشغيل كل الخدمات التي تم الانتهاء من تجديدها على وجه السرعة.