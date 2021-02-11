شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشرح لنظيره الأردني تفاصيل أعمال تطوير ميدان التحرير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب جلسة المباحثات، التي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، الخميس، تفقدا أعمال التطوير التي تمت بميدان التحرير.

وشرح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لنظيره الأردني، تفاصيل أعمال التطوير من دهان واجهات المباني، والزراعات والتشجير والإضاءة، وكذا تزيين الميدان بالمسلة الفرعونية والكباش، حيث استعاد الميدان رونقه وبهاءه، وأصبح واجهة حضارية تعبَّر عما يتم حاليًا من أعمال تطوير في العاصمة القديمة، خاصة القاهرة التاريخية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، تفقدا أعمال التطوير التي تمت بميدان التحرير

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، تفقدا أعمال التطوير التي تمت بميدان التحرير

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، تفقدا أعمال التطوير التي تمت بميدان التحرير

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، تفقدا أعمال التطوير التي تمت بميدان التحرير

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، تفقدا أعمال التطوير التي تمت بميدان التحرير

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، تفقدا أعمال التطوير التي تمت بميدان التحرير