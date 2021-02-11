شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تنظم 3 دورات لـ122 متدربًا بالمحافظات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية جديدة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن الدورات تتضمن إعداد قادة المستقبل والتي تستمر على مدار 3 أسابيع، ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني، فيما يستمر الدورة المتقدمة في اللغة الانجليزية للاسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من الدورات 122 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية التدريب المستمرة لجميع العاملين بالمحليات، وتأهيل صف ثاني من القيادات لتولي المسئولية، وبناء قدرات ذي كفاءة عالية قادرة على فهم واستحداث الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتمشي مع أحدث التطبيقات والنماذج الناجحة مما يجعلهم قادرين على شغل المناصب القيادية.