شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صفقة قطارات المترو المكيفة الكورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل، اليوم، وصول دفعة جديدة من قطارات المترو الكورية المكيف الجديدة القادمة عبر ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا لصالح الخط الثالث للمترو، ويقدم ”الخليج 365”، كل ما تريد معرفته عن هذه الصفقة ومواصفات قطاراتها فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

ما عدد القطارات التى وصلت من الصفقة حتى الآن؟

وصل من صفقة القطارات الكورية حتى الآن 6 قطارات.

كم تبلغ قيمة صفقة القطارات الجديدة؟

قيمة الصفقة التى تم التعاقد عليها بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية تبلغ 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة وبما يعادل 6361 مليون جنيه.

حجم التصنيع المحلى فى الصفقة؟

تتضمن الصفقة تجميع 10 قطارات من إجمالى الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

أهم المواصفات التى تتميز بها القطارات الحديدة؟

القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة تتمثل فى أنها تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، كما تم تزويد القطارات الجديدة بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.

كيف راعت القطارات الجديدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة؟

تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة بالقطارات وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، كما تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.