"التنمية المحلية" تنظم 3 دورات تدريبية لـ122 متدربا الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية جديدة هي دورة إعداد قادة المستقبل والتي تستمر علر مدار 3 أسابيع، ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين والمديرين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضي الدولة والتخطيط العمراني، فيما يستمر الدورة المتقدمة في اللغة الانجليزية للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد من الدورات 122 متدرباً من جميع المحافظات.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، الخميس، إن ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين بالمحليات للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد شعراوى، أهمية التدريب المستمرة لجميع العاملين بالمحليات وتأهيل صف ثاني من القيادات لتولي المسئولية وبناء قدرات ذي كفاءة عالية قادرة علي فهم واستحداث الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتمشي مع أحدث التطبيقات والنماذج الناجحة مما يجعلهم قادرين علي شغل المناصب القيادية.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس، بتخريج 117 متدرباً من جميع المحافظات حصلوا علي دورات تدريبية في تنمية مهارات المديرين والعاملين في منظومة التخطيط المحلي المتطورة ومتابعة تنفيذ المشروعات بإدارات التخطيط والشئون الهندسية وتنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات البيئة والتنسيق الحضارى ووحدات التدخل السريع للمخلفات الصلبة واللغة الانجليزية، إضافة الى دورة اساسيات التحول الرقمي التي استمرت علي مدار أسبوعين.