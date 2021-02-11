شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رسائل مهمة لوزيرة الصحة أبرزها التركيز على اللاجئين فى توزيع لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، خلال مؤتمر صحفى عن آخر مستجدات فيروس كورونا في افريقيا، يشرفنى أن أتعاقد مع إحدى الشركات لتصنيع اللقاحات في مصر، والتى ستوفر لقاح كورونا لمصر والدول الأفريقية، التى سوف لا تزيد عن سعر التكلفة.

وأكدت وزيرة الصحة: "لدى بعض الرسائل المهمة، أولها أهمية دعم منظمة الصحة العالمية لتغطية الاحتياجات الأساسية، وفى مصر واجهنا الجائحة بتصنيع الكثير من الأدوية مثل عقار ريميديسيفير، ووفرنا أكثر من 98 % من الأدوية المحلية، وواجهنا نقص الأكسجين، ورسالتى الثانية عدم التركيز فقط على الجائحة وإهمال الأمراض الأخرى مثل الأورام، والأمراض المزمنة، والرسالة الثالثة، هو التركيز على اللقاحات الأساسية، حيث إن بعض الدول تعانى من شلل الأطفال بعد ان كانت قد قضت عليه، نتيجة عدم التركيز على التطعيمات الأساسية، والرسالة الرابعة، هو التركيز على اللاجئين ومنحهم اللقاحات، حتى لا يكونوا مصدرا للعدوى".

وأضافت، أما الرسالة الخامسة فاحب أن أؤكد أن اللقاحات لازالت في طور التجربة، وأثمن دور الشركات في توفير اللقاحات، ولا أرى أن اللقاحات هي الحل النهائي للجائحة، ولكن مع مرور الشهور يمكن أن يكون هناك لقاح ناجح يقضى على الفيروس، والرسالة السادسة، أود ان أشكر مبادرة كوفاكس لتوفير لقاحات كورونا لجميع الدول، مضيفة، يشرفنى أن أتعاقد مع إحدى الشركات لتصنيع اللقاحات في مصر، والتي ستوفر لقاح كورونا لمصر والدول الأفريقية والتى سوف لا تزيد عن سعر التكلفة.