شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشكل لجانا لمتابعة حقول القمح الإرشادية بالبحيرة.. اقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان المشكلة من قبل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، المرور على الحقول الارشادية للقمح ، حيث أن التوسع في إقامة الحقول الارشادية بمختلف المحافظات بالدلتا ووادي النيل نموذجا يساعد الفلاحين علي الاستفادة من تطبيقات البحوث الزراعية ، وزيادة الإنتاج .

وقال الدكتور أحمد القط أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية ، إنه فى إطار برنامج متابعه الحقول الإرشادية لمحصول القمح بمحافظة البحيرة المنفذة بواسطة مشروع تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية قام الفريق البحثى للمشروع بتفقد الحقول الإرشادية بمركز الدلنجات محافظه البحيرة حيث تم تفقد حقول المزارعين المشاركين بالمشروع لمشاهده نمو النباتات ونتائج تطبيق حزمه التوصيات الخاصة لمحصول القمح وخاصه زراعه الأصناف الجديدة مصر3 وجيزه 171 والزراعة على مصاطب.

وأضاف احمد القط ، أن حالة نمو الحقول الارشادية للقمح جيده جدا وفى طور طرد السنابل وأظهرت زياره الحقول مدى فاعليه تنفيذ حزم التوصيات الفنية فى حقول المزارعين والرضا التام عن حاله الحقول والمحصول المتوقع من هذه الحقول بهدف زيادة إنتاج القمح في مصر.

وأكد تقرير معهد المحاصيل الحقلية ،أن منظومة الحقول الارشادية هي أحد المهام للاستفادة من البحوث العلمية من خلال التواصل بين علماء مركز البحوث الزراعية والارشاد الزراعية والفلاحين من خلال برام لتبسيط العلوم الزراعي ، حيث تساهم الحقول الإرشادية فى زيادة الإنتاج الزراعى من وحدة الأرض وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه للمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح التقرير ، أن هدف إقامة الحقول الإرشادية للمحاصيل الصيفية هو مساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والرى، على أن تكون فى كل قرية ونجع، موضحا أن الحقول الإرشادية تمثل ثروة قومية لحقول نموذجية يشاهد فيها المزارعون أحدث طرق الزراعة والرى، مشيرا الى أن المزارع المصرى لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة، إلا بعد مشاهدته لنتائجها بصورة واقعية، واتباع المزارعين إرشادات الحقول الإرشادية سيساهم فى زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتى تحقق للفلاح زيادة فى موارده المالية وللدولة، وزيادة فى حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد من الخارج، حيث تلعب الحقول الإرشادية دورا محوريا فى زيادة الإنتاج.