شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف أسطح العقارات بميدان رمسيس لتجميل العاصمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا لتنظيف عدد من أسطح العقارات بـ ميدان رمسيس، بالجهود الذاتية، وهو ما جعلها تظهر فى شكل جمالى، حيث طالب البعض بالاهتمام بفكرة زراعة الأسطح، للتخلص من التلوث وزيادة المسطحات الخضراء.

كانت محافظة القاهرة تبنت فكرة تنظيف أسطح المنازل، بالتعاون مع اتحاد الشاغلين، وجعلت تنفيذ الفكرة ضمن تقييم رؤساء الأحياء.

وفى هذا السياق بدأت محافظة القاهرة منذ سنة تقريبا فى تنظيف أسطح المبانى الخاصة والحكومية تمهيدا لزراعتها والعمل على تشجيع سكانها على زراعة تلك الأسطح من خلال تنظيفها مجانا بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة والأحياء، حيث ألزمت المحافظة كل رؤساء الأحياء بتنظيف 5 أسطح شهريا على الأقل وإدراج ضمن تقييم رؤساء الأحياء الشهرى.

وجهزت مديرية الزراعة بالقاهرة، سطح ديوان المديرية الذى يصل مساحته لـ400 متر تقريبا، لزراعته، حيث شكلت البيئة الخصبة للزراعة أعلى السطح بأقل تكلفة، ليصل تكلفة تجهيز المتر لـ400 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه.