شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: لا يوجد حدود لما يمكن أن تحققه المرأة فى العلم ويحقق تنمية العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم، الذى يوافق الحادي عشر من شهر فبراير كل عام، ووجهت رسالة على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: " لا يوجد حد لما يمكن أن تحققه النساء في العلم ، من أجل الصحة والتنمية ، للناس وكوكب الأرض".



غادة وال على تويتر

وشددت الدكتورة غادة والى، على ضرورة دعم المرأة واتاحة الفرص لها فى مجال العلوم والتكنولوجيا قائلة: "نحن بحاجة إلى دعم النساء والفتيات مع تعليم وفرص أفضل حتى يتمكنوا من التفوق في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لصالح جميع مجتمعاتنا".

وبمناسبة هذ اليوم العالمي، تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الخميس (11 فبراير 2021)، احتفالية دولية كبرى، للاحتفاء باليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم، تحت شعار إلغاء التميز بين الجنسين يبدأ من ميدان العلوم، بالشراكة مع معهد ليبنيز للحفز (ليكات) التابع لمؤسسة ليبنيز الألمانية، ومؤسسة الفضاء الأمريكية.

وانطلقت أعمال الاحتفالية، حضوريا بمقر الإيسيسكو في الرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت العالمي الموحد (العاشرة بتوقيت الرباط)، وتأتي ضمن البرامج والأنشطة الدولية التي ستنفذها المنظمة على مدار العام تقديرا لدور المرأة، وتعزيزا لمكانتها.

وستوجه مهربان علييفا، السيدة الأولى والنائب الأول لرئيس جمهورية أذربيجان، كلمة مصورة خلال افتتاح الاحتفالية، وستشارك فيها الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية في الأردن، والدكتورة أمينة غريب فقيم، الرئيسة السابقة لجمهورية موريشيوس، وشخصيات نسائية رفيعة المستوى، وحاصلات على جائزة نوبل، ومتخصصات في مجال العلوم، وأستاذات بجامعات مرموقة من جميع أنحاء العالم.

وتمثل الاحتفالية فرصة لتبادل الآراء والأفكار بين جميع المشاركات، حول مختلف القضايا المتعلقة بالنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنها إلغاء التميز وتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال العلوم والتكنولوجيا، عبر إطلاق وتنفيذ المبادرات والبرامج، وتأمين تعليم جيد للنساء والفتيات.