شكرا لقرائتكم خبر عن لاهوتي أمريكي بالكنيسة الأسقفية: مارسوا التلمذة في كنائسكم المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كليه اللاهوت الأسقفية ندوة تضمنت محاضرتين بعنوان "التلمذة" - تعبير يستخدم عن التعليم المسيح- قدمها اللاهوتى الأمريكى مارك ديفير رئيس مؤسسة 9 mark ، وهي منظمة مختصة بخدمة الكنائس وقادتها بأمريكا وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقالت الكنيسة الأسقفية في بيان اليوم، بدأت الندوة بالصلاة وكلمة من المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت الأسقفية، فيما قال مارك ديفير خلال محاضرته، إذا كانت التلمذة تُرى على إنها شئ بسيط إلا إن أثرها كبير وتستحق السير في خطاها من خلال الطاعة وتحقيق التبعية للسيد المسيح .

وأضاف مارك ديفير، تحدث الله عن التلمذة داخل الكنيسة المحلية من خلال دعوة المؤمنين ليكونوا تلاميذ للإرسالية العظمى وهى الكرازة بالإنجيل وببشارة الفرح فالتلاميذ قادرين على إقامة كنائس تتميز بالمحبة والقداسة، مضيفا أن الكنيسة المحلية هى فى قلب طاعة المسيح وهى المكان المناسب والبيئة المثلى للتلميذ من خلال تقويم المؤمن بشكل مستمر مستشهدًا بآية تيموثاوس الأولى "لاَحِظْ نَفْسَكَ وَالتَّعْلِيمَ وَدَاوِمْ عَلَى ذلِكَ، لأَنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ هذَا، تُخَلِّصُ نَفْسَكَ وَالَّذِينَ يَسْمَعُونَكَ أَيْضًا." (1 تي 4: 16).

وتابع اللاهوتى الأمريكي، من السهل أن تتبع المسيح داخل الكنيسة المحلية على أن تبحث عنه خارجها، مشددا على وصيتين :"أن تساعدوا آخرين وأن تتمثلوا بالسيد المسيح فى حياتكم وتطيعوا قادتكم ومرشديكم".

يذكر أن مفهوم التلمذة هو تعبير يستخدم عن التعليم المسيحي بحسب كلمة الله و الكتاب المقدس وتعتبر التلمذة ركيزة أساسية في الحياة المسيحية لأنها تساعد المؤمنين على التشبه بالمسيح.