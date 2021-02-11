شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الصحة الحيوانية ينظم ورش عمل فى 9 محافظات حول منتجات الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال مركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا بتنفيذ مجموعة من ورش العمل اعتبارا من يوم الأحد القادم 14 فبراير الى الثلاثاء 16 فبراير بعنوان "كيفية التعرف على غش الألبان ومنتجاته"، فى 9 محافظات فى وقت واحد وهى محافظة البحيرة، كفر الشيخ، اسيوط، بنى سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبيية، الاسكندرية والدقهلية.

وذلك إنطلاقاً من اهتمام الدولة بتوفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى وخاصة فى قطاع الألبان وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكر لتجميع الألبان وعددها 862 مركز موزعة على مستوى الجمهورية وتكليفه لجميع الجهات ذات الصلة للوصول إلى منتج غذائى آمن للمواطن المصرى، وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

والتى سيتم تنفيذها مع أتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابيرالاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويحاضر فى هذه ورش العمل مجموعة من الأساتذة المتخصصين بالمعهد ومعامله.

وأشار الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الى أن هذه الدورات تأتى فى إطار دور المركز الخدمي والمجتمعي لخدمة قطاع منتجى الألبان بالمحافظات المختلفة.

كما أشاد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان، بأهمية الأهتمام بقطاع الألبان بجميع أنحاء الجمهورية والتى تميز معهد بحوث الصحة الحيوانية لوجود معامل له بجميع محافظات الجمهورية مما تمكنه من الوصول الى قطاع كبير من المربيين.