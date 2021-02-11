شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف خالد عبد المجيد دلال مديرًا عامًّا للاتصال السياسي بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف خالد عبد المجيد إبراهيم دلال الحاصل على درجة الماجستير في اللغة الإسبانية من كلية الألسن بجامعة عين شمس وعضو التفتيش الفني بديوان عام الوزارة مديرًا عامًّا للاتصال السياسي بوزارة الأوقاف.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن القرار جاء في إطار تفعيل التعاون بين وزارة الأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ.

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أكد أن الوزارة الأوقاف انتهت من تحديث هيكلها الإدارى بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومن أهم ملامح تحديث هذا الهيكل استحداث الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

ولفت المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، تضم ثلاث إدارات عامة للدخول بوزارة الأوقاف بقوة نحو عالم الرقمنة، واستخدام مهارات التقنيات الحديثة، وتضمن الهيكل الجديد إدارة مركزية للإدارة الاستراتيجية وإدارة عامة لإدارة الأزمات، وأخرى للتطوير المؤسسى، كما تضمن إدارة عامة لتنمية المواهب، وقد تم إدراج شئون الواعظات فى الهيكل الجديد لأول مرة فى تاريخ الوزارة، حيث يتم العمل على تطوير عمل الواعظات الدعوى بالوزارة كمًا وكيفًا.