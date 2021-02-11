شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان بالمحافظات لتوفير أراضى مشروعات حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التنمية المحلية، والوزارات المعنية العمل لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة ضمن مشروع تطوير الريف المصرى، حيث تم تشكيل لجنة من مسئولي الإدارة المحلية بكل محافظة مسئولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك سواء من خلال حصر أراضى الدولة التي يمكن استخدامها، أو التنسيق مع المواطنين لتوفير الاراضي من خلال التبرع الفردى أو التبرع المجتمعى.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها نقوم حالياً بحصر المقاولين المحليين من كافة الفئات وسيتم موافاة الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بقوائم كاملة للمقاولين بكل محافظة ومركز لضمان تشغيلهم وتوفير فرص عمل لمواطني المراكز المستهدفة .
ووافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.