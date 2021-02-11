شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك .
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25جنيهات، والبصل بـ 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5.5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 5.5جنيه للكيلوجرام.
الباذنجان الأبيض 9 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الرومى 5.5 والفلفل الألوان 19 والليمون 17.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه.
التفاح السكرى 25 جنيها
- كانتلوب " أناناس" بـ 10
اليوسفي 7
الجرافة 9
- الموز البلدى 10 جنيه.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
البسلة 8 جنيه