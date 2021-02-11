شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تطلق برنامجا لإحصاء عدد رعاياها بالقاهرة والإسكندرية والدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركيّة الكاثوليكية، التي تضم كنائس الإسكندرية والقاهرة والدلتا، البرنامج الإحصائي لمعرفة تعداد الرعايا الكاثوليك في هذه المناطق.

وقال الأنبا باخوم في دعوته لتدشين البرنامج الإحصائي، إنه تحت رعاية البطريرك، الأنبا إبراهيم أسحق، نطلق برنامجنا الإحصائي لكل أبناء الايبارشية، والذي يهدف الى العديد من المميزات، منها، إحصائية عددية لكل أبناء الايبارشية بكل البيانات الهامة من أعمار، مهن، وسائل للتواصل، غيره، وسهولة التواصل مع كل شعبنا الحبيب، للتفقد، وإنماء الحياة الرعوية.

وتابع الأنبا باخوم، من مميزات البرنامج الإحصائي أيضا، عمل قاعدة بيانات تساعدنا في العديد من أفكارنا الرعوية واحتياجات كل أبناء الإيبارشية، ولذا نرجو منكم جميعا الاهتمام وإملاء الاستمارة الملحقة، وتسليمها للاب الراعي بكنيستكم، بملاحظة أن الاستمارة هي فردية، أي لكل فرد من العائلة.

نص البرنامج الأجصائي