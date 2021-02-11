شكرا لقرائتكم خبر عن حصر 10 آلاف من العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية ومنح تصاريح لـ5 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان ، أنه خلال الجولة الميدانية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، تم حصر وتسجيل 10 آلاف و495 عاملا من العمالة غير المنتظمة، وإصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة لنحو 5 آلاف و 132 عاملاً منهم، وسيتم استئناف الحصر والتسجيل، تمهيدا للانتقال لشركات أخرى داخل مشروعات العاصمة الجديدة.

وقال الوزير: إنه يجرى حاليا تنفيذ خطة ومنظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة على مستوى كافة المشروعات القومية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم حصر وتسجيل هذه الفئة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرعاية هذه الفئة صحياً واجتماعيا وتأمينا.

ولفت الوزير إلى أن حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة تتحمل تكاليف إصدار شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة المهنة واستخراج بطاقات الرقم القومي للعمال بالمهنة الجديدة التى يعملون عليها فعليا من خلال مصلحة الأحوال المدنية، ويتم تسليم البطاقة الجديدة للعامل فى اليوم التالى .

وأوضح عزت عمران وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، أنه بدأت عملية الحصر في 3 شركات أوراسكوم، وجاما ، والاسكندرية للإنشاءات ، على مدار 3 أسابيع بدءاً من يوم 17 يناير الماضي ، وطبقاً لتوجيهات الوزير جاري استكمال عملية الحصر للعمالة غير المنتظمة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.