شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية فى الفترة من اليوم حتى السبت.

طقس الخميس:

يسود اليوم طقس لطيف نهارًا على مدن الساحل الشمالي، معتدل على باقي المناطق الشمالية، يميل للحرارة على وسط وجنوب البلاد، وبارد ليلًا.

تتشكل الشبورة في وقت لاحق من الليلة على مناطق شمال الجمهورية، شمال ووسط سيناء وذلك امتدادًا لصباح الغد، تصل لمستوى الضباب وتنعدم معها الرؤية أحيانًا على الطرق السريعة، على ان تتلاشى بتقدم ساعات النهار لتسود اجواء مشمسة إجمالًا على اغلب مناطق الجمهورية يتخللها ظهور للسحب المرتفعة على مناطق جنوب الصعيد، وسط وجنوب البحر الأحمر.

أما حركة الرياح فتكون معتدلة إجمالًا، تنشط نسبيًا على الخليجين والبحر الأحمر حيث تميل حالة البحر للاضطراب الخفيف على ان تعتدل بتقدم ساعات النهار، وتكون معتدلة في باقي مناطقنا البحرية.