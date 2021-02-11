شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر تأجيل تدريب معلمى المدارس الفنية على الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأجيل تدريبات معلمى التعليم الفني، والتي كان من المقرر انطلاقها أكتوبر الأحد المقبل، حيث كان من المقرر تنفيذ برنامج تعليمى لتأهیل معلمى التعليم الفني على تدريس المناهج القائمة على الجدارات للعام الدراس الجارى.وشددت الوزارة على أنه تقرر تأجيل التدريب إلى موعد لاحق وسيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة ، موضحة أنه كان من المقرر أن تتم التدريبات فى الفترة من 14 حتى 18 فبراير الجارى.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعداد حقيبة تدريبية لتعزيز الحريات الدينية ونشر ثقافة التسامح الدينى ونبذ التعصب فى المجتمع المدرسى، هدفها توعية الطلاب من خلال أعضاء هيئة التدريس بالتعايش ونبذ العنف والتسامح فى الأديان.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أن استراتيجية التعليم فى مصر 2030 تضمنت الأخوة الإنسانية في مبادئها، حيث جاءت من ضمن أهدافها بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لإنتاج متعلم معتز بذاته، مستنير، مبدع، مسئول، قابل للتعددية، يحترم الاختلاف، فخور بتاريخ بلاده، شغوف ببناء مستقبلها قادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

وتابع نائب الوزير: لذلك أعدت الوزارة منهج القيم واحترام الآخر، وقد بدأ تدريسه بالصف الثالث الابتدائي هذا العام، فضلا عن تضمين مبادئ الأخوة الإنسانية في المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية، قائلا: يسعدني أن أعرب عن ثقتي الكبيرة أن معلمي مصر سوف يعملون على تخريج جيل من الطلاب ينبذ العنف ويرحب بالفكر المستنير واحترام الآخر، يحترم الاختلاف، قابل للتعددية قادر على المنافسة العالمية لتحقيق رؤية مصر 2030.

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